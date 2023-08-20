Более 1200 деревьев приходится на одного нижегородца Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Филиал Рослесинфорга "Поволжский леспроект" поделился статистикой лесного хозяйства Нижегородской области.

Согласно информации, лесами покрыто 47,8% площади региона, что составляет более 4 млн га. Общий запас деревьев составляет 835,2 млн кубометров.

Как рассказал директор филиала Рослесинфорга "Поволжский леспроект" Павел Лебедев, в Нижегородской области произрастает более 3,8 млрд деревьев. Таким образом, на каждого нижегородца приходится более 1200 деревьев. Каждый год нижегородские леса поглощают 12 млн тонн углерода.

35% лесной площади в регионе занимает береза, 25% - сосна. Также произрастают ель, осина, дуб, клен, ива, вяз, рябина. Всего в Нижегородской области сосредоточено 0,6% запасов леса всей России.

Около 95% лесных насаждений располагается на землях лесного фонда, 1,2% приходится на особо охраняемые территории. Также в Нижегородской области созданы 32 государственных заказника.

Ранее сообщалось, что около 2,5 млн сеянцев хвойных планируется высадить в Нижегородской области в рамках акции "Сохраним лес".