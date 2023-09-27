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Общество

Нижегородские ученые создают способ утилизации СО2 с помощью микроводорослей

28 сентября 2023 13:22  [111] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ученые НГТУ им. Р.Е. Алексеева при поддержке Нижегородского НОЦ проводят исследование биологических путей поглощения углекислого газа микроводорослями и разрабатывают технологию утилизации СО2 в фотобиореакторе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области

Согласно информации, ученые планируют разработать технологии на основе микроорганизмов, которые окажутся наиболее фотосинтетически активными. 

Директор Нижегородского НОЦ Тимур Халитов отметил, что к 2050 году среди всех способов утилизации углекислого газа на долю микроорганизмов будет приходиться до 10%. В качестве конечного продукта из CO2 могут быть получены биотопливо и дешевые удобрения для сельского хозяйства.

Нижегородцы ведут разработку прототипа закрытого фотобиореактора для абсорбции и переработки углекислого газа в процессе выращивания биомассы микроводорослей. В настоящее время ученые отбирают виды микроводорослей, обладающих высоким потенциалом к размножению и задержке углекислого газа.

Как рассказала одна из разработчиков проекта Александра Калинина, преимущество использования микроводорослей заключается в их высокой скорости роста. Так, биомасса за сутки может увеличиться в три раза, а СО2 используется как источник углерода для питания. 

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые разрабатывают технологию зарядки телефона от тепла рук.

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Теги:
Наука НГТУ
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