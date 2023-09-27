Более 4300 сотрудников нижегородских предприятий обучены бережливым технологиям Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 4 300 сотрудников нижегородских предприятий прошли обучение базовому применению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, регион входит в тройку лидеров по стране по этому показателю.

И.о. замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что бережливые технологии повышают квалификацию работников и их ценность на рынке труда, что, в свою очередь, повышает инвестиционную привлекательность регион.

И.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что эксперты центров компетенций обучают персонал организации рабочих мест грамотному составлению планов и регламентов, а также прививают основы культуры непрерывных улучшений.

Так, в Нижегородской области в рамках нацпроекта уже 4 317 человек освоили систему 5С, разбор производственных процессов на составляющие, картирование, стандартизацию и принципы быстрой переналадки оборудования.

Ранее сообщалось, что участниками нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области до конца года станут около 17 предприятий.