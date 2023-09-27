Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Старт прививочной кампании против гриппа
Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
02 октября 2023 12:06  [80] Компания "Выкса-Фестиваль" отмечена премией Proba Awards за вклад в продвижение Выксы
02 октября 2023 11:44  [101] Более 4300 сотрудников нижегородских предприятий обучены бережливым технологиям
02 октября 2023 11:10  [157] Производителей самой качественной продукции определят в Нижегородской области
02 октября 2023 10:58  [104] Региональный Центр поддержки экспорта проведет обучение для дзержинских предпринимателей
30 сентября 2023 14:06  [429] Нижегородский совет по земельным отношениям согласовал выделение участков под 12 проектов почти на 3 млрд рублей
29 сентября 2023 17:05  [447] Эн+ представила второй отчет по движению к углеродной нейтральности
29 сентября 2023 12:20  [509] Производство фитнес-снэков запустили в Нижнем Новгороде при господдержке
29 сентября 2023 11:24  [441] "ЛУКОЙЛ" стал лауреатом IX ежегодной премии "Лучшие цифровые решения в нефтегазовой отрасли"
28 сентября 2023 18:53  [661] Нижегородским ЛПХ предоставят субсидию на производство картофеля и овощей
28 сентября 2023 15:48  [486] Нижегородские предприниматели смогут принять участие в бизнес-миссии в Белоруссию
Бизнес

Более 4300 сотрудников нижегородских предприятий обучены бережливым технологиям

02 октября 2023 11:44  [101] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 4 300 сотрудников нижегородских предприятий прошли обучение базовому применению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, регион входит в тройку лидеров по стране по этому показателю.

И.о. замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что бережливые технологии повышают квалификацию работников и их ценность на рынке труда, что, в свою очередь, повышает инвестиционную привлекательность регион.

И.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что эксперты центров компетенций обучают персонал организации рабочих мест грамотному составлению планов и регламентов, а также прививают основы культуры непрерывных улучшений.

Так, в Нижегородской области в рамках нацпроекта уже 4 317 человек освоили систему 5С, разбор производственных процессов на составляющие, картирование, стандартизацию и принципы быстрой переналадки оборудования.

Ранее сообщалось, что участниками нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области до конца года станут около 17 предприятий.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производительность труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
27 сентября 2023 16:01Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph