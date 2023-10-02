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Культура и отдых

Авторские экскурсии "Путешествие в родной город" проходят в Нижнем Новгороде

02 октября 2023 16:21  [94] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Второй фестиваль авторских экскурсий "Путешествие в родной город" стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, фестиваль продлится до 28 октября.

По словам замдиректора городского департамента развития туризма и внешних связей Елены Мишиной, проект может быть интересен не столько туристам, как самим нижегородцам, так как горожане не экскурсиях узнают много нового о любимых местах города.

Каждое воскресение будет проходить четыре маршрута. Также организуются детские интерактивные программы, экскурсии для глухих.

Отмечается, что мероприятия будут проходить не только в центре Нижнего Новгорода, но и в Сормовском, Автозаводском, Приокском районах.

Для участия в экскурсии необходима предварительная регистрация. С анонсами мероприятий можно ознакомиться в сообществе проекта в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что дни культуры Бразилии могут пройти в Нижегородской области.

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Теги:
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