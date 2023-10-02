Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 октября 2023 16:37  [83] Молодежный парламент при ЗСНО провел интеллектуальную игру по теме ЖКХ
02 октября 2023 15:58  [186] Заслуженный учитель РФ Григорий Авербух скончался на 78 году жизни
02 октября 2023 15:40  [134] Кратковременное потепление до +19° придёт в Нижегородскую область на этой неделе
02 октября 2023 15:34  [106] Опыт Выксунского дома ребенка представили на федеральном уровне
02 октября 2023 14:58  [214] Нижегородцы получили возможность оформить электронную сим-карту дистанционно
02 октября 2023 14:40  [127] Нижегородский доброволец: "Надо скорее победить и вернуться к семье"
02 октября 2023 14:28  [136] Евгений Люлин: "Жизнь на селе должна стать похожей по условиям, развитию и возможностям с городом"
02 октября 2023 13:53  [152] Нижегородская санавиация с начала 2023 года совершила 234 вылета
02 октября 2023 13:38  [156] Владислав Атмахов наградил юных победителей творческих конкурсов в области экологии
02 октября 2023 13:25  [148] Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Общество

Молодежный парламент при ЗСНО провел интеллектуальную игру по теме ЖКХ

02 октября 2023 16:37  [83] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Интеллектуальная игра по теме жилищно-коммунального хозяйства прошла в Законодательном собрании Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, организатором интеллектуальных соревнований выступил Молодежный парламент при ЗСНО.

В мероприятии приняло участие 8 команд, представляющих образовательные учреждения и молодежные организации области. Участникам предложили тесты, викторины, решение кейса и другие задания.

"Казалось бы тема ЖКХ не так популярна среди молодежи, как например, спорт или культура. Сегодня мы этот миф развеяли! Более 40 ребят пришли попробовать свои силы и поучаствовать в игре. Это говорит о том, что тема актуальна и для молодого поколения. Я вместе со всеми участниками отвечала на вопросы. Они были непростые. Очень приятно, что все ребята достойно справились с заданиями", - отметила депутат Законодательного Собрания региона Татьяна Гриневич.

Победителем интеллектуальных соревнований стала команда, приставляющая Молодежный парламент города Дзержинск. Второе место заняла команда Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, третье - колледж Нижегородского института управления – нижегородского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Победители получили памятные призы от организаторов.

"Мы хотели не просто популяризировать тему ЖКХ среди молодежи. Наша основная задача была шире: просветить и показать ребятам практическую пользу от этих знаний. Например, участники решали кейс о затоплении квартиры. Не каждый взрослый человек знает, куда и как обращаться в подобной ситуации. Уверена, эта полезная информация точно пригодится всем в жизни", - прокомментировала итоги мероприятия председатель комиссии Молодежного парламента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Нина Селихова.

Ранее сообщалось, что Владислав Атмахов наградил юных победителей творческих конкурсов в области экологии.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Молодёжный парламент
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph