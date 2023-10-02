Молодежный парламент при ЗСНО провел интеллектуальную игру по теме ЖКХ Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Интеллектуальная игра по теме жилищно-коммунального хозяйства прошла в Законодательном собрании Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, организатором интеллектуальных соревнований выступил Молодежный парламент при ЗСНО.

В мероприятии приняло участие 8 команд, представляющих образовательные учреждения и молодежные организации области. Участникам предложили тесты, викторины, решение кейса и другие задания.

"Казалось бы тема ЖКХ не так популярна среди молодежи, как например, спорт или культура. Сегодня мы этот миф развеяли! Более 40 ребят пришли попробовать свои силы и поучаствовать в игре. Это говорит о том, что тема актуальна и для молодого поколения. Я вместе со всеми участниками отвечала на вопросы. Они были непростые. Очень приятно, что все ребята достойно справились с заданиями", - отметила депутат Законодательного Собрания региона Татьяна Гриневич.

Победителем интеллектуальных соревнований стала команда, приставляющая Молодежный парламент города Дзержинск. Второе место заняла команда Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, третье - колледж Нижегородского института управления – нижегородского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Победители получили памятные призы от организаторов.

"Мы хотели не просто популяризировать тему ЖКХ среди молодежи. Наша основная задача была шире: просветить и показать ребятам практическую пользу от этих знаний. Например, участники решали кейс о затоплении квартиры. Не каждый взрослый человек знает, куда и как обращаться в подобной ситуации. Уверена, эта полезная информация точно пригодится всем в жизни", - прокомментировала итоги мероприятия председатель комиссии Молодежного парламента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Нина Селихова.

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