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Бизнес

Бренд Actimel в России сменил название

02 октября 2023 17:44  [91] Бизнес

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Бренд Actimel в России сменил название. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление компании Health&Nutrition (бывшей Danone).

Согласно информации, в России продукция Actimel теперь будет продаваться под новым брендом Actimuno. 

В компании отмечают, что объемы производства, его стандарты, рецептура и вкусовые качества останутся прежними, а изменения коснутся только дизайна упаковки и название бренда.

Отдельно подчеркивается, что в составе продуктов Actimuno используется тот же пробиотический штамм лактобактерий L.Casei Actimunis в неизменном количестве 2,2 на 108 колониеобразующих единиц на грамм.

Напомним, французская компания Danone объявила об уходе с российского рынка в октябре 2022 года.

В июле 2023 года стало известно, что бренд "Активиа" в России будет переименован в "АктиБио".

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