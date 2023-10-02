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Общество

Приём заявок на конкурс "Горьковская игрушка" стартовал в Нижнем Новгороде

02 октября 2023 18:17  [70] Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 2 октября стартовал приём заявок на детский творческий конкурс на лучшее новогоднее ёлочное украшение "Горьковская игрушка".

Напомним, конкурс появился в 2021 году. Его проводит депутатское объединение партии "Единая Россия" в Гордуме.

На самый первый конкурс свои работы прислали 1,5 тысячи ребят, а в прошлом году в нём приняли участие уже 2,5 тысячи детей. Причём созданные ими игрушки были выполнены с душой и на высоком уровне, как будто над ними трудились мастера-профессионалы. Поделки отправлены в Луганскую и Донецкую Народные Республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области.

Юные горожане смогут поучаствовать в нём по трём возрастным категориям: до 6 лет, от 7 до 11 лет, от 12 до 18 лет.

Заявки на конкурс будут приниматься до 18:00 15 ноября 2023 года по ссылке. На выбор участников предложены три номинации: "Символ Нового года", "Мой любимый город Нижний Новгород" и "Зимняя сказка".

Конкурсная комиссия будет подводить итоги конкурса с 4 по 25 декабря.

Игрушки будут так же отправлены в качестве подарков для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Положение об организации и проведении конкурса "Горьковская игрушка" опубликовано на сайте Гордумы Нижнего Новгорода.

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Теги:
Гордума Конкурсы
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