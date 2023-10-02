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Общество

Образовательная площадка Теплоэнерго и Водоканала открылась на базе ННГАСУ

03 октября 2023 12:30  [79] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Образовательная площадка Теплоэнерго и Водоканала открылась на базе ННГАСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, на площадке школьники, студенты и действующие специалисты будут отрабатывать свои действия в аварийных ситуациях. 

Для моделирования "аварийных" сценариев было закуплено VR-оборудование, с помощью которого обучающиеся могут оказаться на месте симулируемой аварии и устранить ее.

Юрий Шалабаев отметил, что такие занятия помогут школьникам определиться с будущей профессией в сфере ЖКХ, а тем, кто уже там работает, – повысить свою квалификацию. 

Также глава города добавил, что главной целью такого класса является повышение качества профильного образования и приближение теоретических знаний к практике.

"Не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что почти 70 "Точек роста" открылось в нижегородских школах в сентябре.

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Теги:
ННГАСУ Образование
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