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Автобус А-90 сохраняет лидерство по числу поездок в Нижнем Новгороде

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова рассказала о самых популярных маршрутах общественного транспорта Нижнего Новгорода в сентябре.

Согласно информации, тройка лидеров среди автобусов остается неизменной с весны. Это маршруты А-90, Т-45 и А-48. Также отмечается популярность автобусов Т-81 и Т-83.

Больше всего поездок среди трамваев было зарегистрировано на маршрутах 417, 3, 8, 21 и 27.

В сентябре самым популярным троллейбусным маршрутом стал №14. Далее по числу поездок идут маршруты №31, 10, 13 и 4. 

Ранее сообщалось, что больше всего безбилетников в сентябре в Нижнем Новгороде выявили в автобусе А-8.

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Теги:
Общественный транспорт
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