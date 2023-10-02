Детский "Поезд здоровья" направят в посёлок Ждановский в помощь педиатру Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Замминистра здравоохранения Нижегородской области Галина Карпова вместе с главврачом Кстовской ЦРБ Еленой Гребенкиной побывали с проверкой в амбулатории посёлка Ждановский Кстовского района. Они лично пообщалась с пациентами детского и взрослого отделений.

Причиной проверки стали обращения местных жителей, которые жаловались на отсутствие педиатра и, как следствие, огромные очереди. Стоит отметить, что в амбулаторию обращаются многочисленные жители коттеджных посёлков, отстроенных в округе: "Фрегат", "Новая Опалиха", "Новая Крутая" и т.д.

В ходе проверки информация подтвердилось: уже несколько недель в амбулатории не хватает персонала. Елена Гребенкина пояснила, что это связано с сезонным ростом заболеваемости. Но вот маленьких пациентов, действительно, принимал всего один специалист.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, на данный момент в поликлинике Кстовской ЦРБ работают три педиатра, и один из них будет прикреплён к ждановской амбулатории на постоянной основе.

Кроме того, чтобы снизить административную нагрузку на врачей, будет открыт отдельный кабинет для выписки справок, продления больничных, получения справок для спортивных секций и т.д. Этот функционал будет возложен на медсестру.

Согласно информации, в амбулаторию будет доставлен ЭКГ-аппарат, а заборы анализов планируется проводить ежедневно по будням.

Параллельно администрация ЦРБ намерена усилить работу кол-центра для записи на приём.

В Минздраве также сообщили, что в ближайшее время в посёлок Ждановский будет направлен детский "Поезд здоровья", в котором можно будет пройти обследования и получить консультации специалистов НОДКБ и 1-й городской больницы Нижнего Новгорода.

В пресс-службе областного правительства также добавили, что ситуация с приёмом узких специалистов будет кардинально улучшена с открытием новой поликлиники в Кстове, которую построят в 2025 году. Помимо педиатров, там будут работать нефролог, эндокринолог, иммунолог, кабинеты рентген- и УЗИ-диагностики, кабинеты реабилитации с залом ЛФК.