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Нижегородец получил пожизненный срок за убийство трех человек в 1999 году

05 октября 2023 14:22  [1] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец получил пожизненный срок за убийство трех человек в 1999 году. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 20 августа 1999 года 23-летний пьяный мужчина пришел в частный лесопильный цех в деревне Беласовка Семеновского района, где зарезал двух братьев 40 и 34 лет, а также их 34-летнего соседа, которых находился у хозяев цеха в гостях.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 2 п. "а", "б" УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе лица в связи с выполнением общественного долга). Злоумышленник сбежал и был объявлен в федеральный розыск.

В 2023 году правоохранители установили, что разыскиваемый мог находиться в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа. Оказалось, что злоумышленник 24 года жил с поддельными документами.

Молекулярно-генетическая экспертиза установила, что подсудимый и гражданин, проживающий более 22 лет в ХМАО, является одним лицом.

Мужчина не рассказал следователям о мотивах совершенного убийства. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что готовивший нападение на школу в Нижнем Новгороде подросток получил реальный срок.

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Теги:
Убийство
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