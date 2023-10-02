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Общество

Шестнадцать нижегородцев отравились грибами с начала 2023 года

05 октября 2023 14:47  [131] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Шестнадцать нижегородцев отравились грибами с начала 2023 года. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, среди пострадавших четверо детей.

Все отравления были связаны с употреблением в пищу грибов собственного сбора и приготовления. Пострадавшие получили необходимую медпомощь, отравления не повлекли за собой тяжелых последствий.

В Роспотребнадзоре отметили, что грибы являются трудноперевариваемым продуктом из-за хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому грибные блюда следует употреблять только здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. 

Также не следует давать грибы детям до 14 лет, поскольку в детском организме нет необходимого количества ферментов для их переваривания. 

Напомним, в 2022 году шестеро детей и 10 взрослых отравились грибами в Нижегородской области.

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Теги:
Грибы Отравление
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