Нижегородка ударила ножом свою мать на территории кремля Происшествия

Фото: Росгвардия

Днём 5 октября на территории Нижегородского кремля случилось ЧП: росгвардейцы задержали женщину, ударившую ножом свою мать. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Согласно информации, к сотруднику роты охраны Кремля, патрулирующему территорию, обратилась очевидица. Она сообщила, что в сквере возле Михайло-Архангельского собора лежит женщина, истекающая кровью и зовущая на помощь.

Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оцепили территорию и до прибытия медиков оказывали пострадавшей доврачебную помощь.

Как было предварительно установлено, две родственницы сильно повздорили, после чего 39-летняя дочь ударила мать ножом в область грудной клетки и повалила женщину на землю.

Злоумышленницу задержали, её и орудие преступления передали прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства происшествия и принять процессуальное решение.

Напомним, что полиция установила личность напавшего на детей с битой нижегородца.