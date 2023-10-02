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Полиция установила личность напавшего на детей с битой нижегородца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, днем 1 октября мужчина на улице Карла Маркса напал на двух 11-мальчиков с битой.
Отмечается, что дети получили телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 ч. 2 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Установлено, что нападавшим оказался 40-летний местный житель. Инциденту предшествовал конфликт между 13-летниим пасынком мужчины и пострадавшими детьми.
Ранее отец одного из пострадавших рассказал подробности о нападении на детей в ЖК "Седьмое небо"
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