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Нижегородцы подали 351 замечание к результатам кадастровой оценки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, ГБУ НО "Кадастровая оценка" уже согласилось с 227 заявлениями и пересчитает стоимость. Остальные замечания пока изучаются.
Справка об учтенных и неучтенных замечаниях будет опубликована в ближайшее время по ссылке в разделе "Промежуточные отчетные документ".
По словам директора ГБУ НО "Кадастровая оценка" Дмитрия Башкирцева, большая часть замечаний касается технических характеристик объектов недвижимости, таких как год завершения строительства, материал стен, коэффициентов, применяемых в методе индексации кадастровой стоимости.
Результаты оценки должны быть утверждены до 30 ноября, они вступят в силу с 1 января 2024 года.
Напомним, предварительный отчет по кадастровой оценке объектов капстроительства был опубликован в Нижегородской области в начале сентября.
Ознакомиться с ним можно на сайте ГБУ НО "Кадастровая оценка".
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