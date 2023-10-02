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Общество

Нижегородцы подали 351 замечание к результатам кадастровой оценки

05 октября 2023 17:56  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы подали 351 замечание к результатам кадастровой оценки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, ГБУ НО "Кадастровая оценка" уже согласилось с 227 заявлениями и пересчитает стоимость. Остальные замечания пока изучаются.

Справка об учтенных и неучтенных замечаниях будет опубликована в ближайшее время по ссылке в разделе "Промежуточные отчетные документ".

По словам директора ГБУ НО "Кадастровая оценка" Дмитрия Башкирцева, большая часть замечаний касается технических характеристик объектов недвижимости, таких как год завершения строительства, материал стен, коэффициентов, применяемых в методе индексации кадастровой стоимости.

Результаты оценки должны быть утверждены до 30 ноября, они вступят в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, предварительный отчет по кадастровой оценке объектов капстроительства был опубликован в Нижегородской области в начале сентября.

Ознакомиться с ним можно на сайте ГБУ НО "Кадастровая оценка".

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Теги:
Земля Кадастровая палата
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