Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
06 октября 2023 17:45  [43] Двух полицейских осудили в Навашине за вымогательство
06 октября 2023 16:51  [102] Главврач поликлиники в Советском районе подозревается в превышении полномочий
06 октября 2023 09:54  [259] Два ребенка пострадали в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла в Ардатове
06 октября 2023 09:12  [387] Ребенок утонул в бассейне в городе Кстово
05 октября 2023 16:17  [354] Нижегородка ударила ножом свою мать на территории кремля
05 октября 2023 14:22  [347] Нижегородец получил пожизненный срок за убийство трех человек в 1999 году
05 октября 2023 11:46  [302] Уголовное дело из-за невыплаты зарплаты возбудили в Советском районе
05 октября 2023 11:20  [306] Один человек погиб на пожаре в Сормовском районе 5 октября
04 октября 2023 17:22  [719] Полиция установила личность напавшего на детей с битой нижегородца
04 октября 2023 11:54  [422] Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о нападении на детей в Нижнем Новгороде
Происшествия

Двух полицейских осудили в Навашине за вымогательство

06 октября 2023 17:45  [43] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двух полицейских осудили в Навашине за вымогательство. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудник и замначальника отделения полиции в Навашине вымогали у индивидуального предпринимателя 150 тысяч рублей за непривлечение того к административной ответственности и дальнейшее покровительство.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 4 п. "а", "б" УК РФ (получение взятки).

Суд назначил заместителю начальника полиции назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима, со штрафом в размере более 1 млн рублей.

Второй обвиняемый осужден на 7 лет 3 месяца колонии строго режима, со штрафом в размере 450 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что двух кстовских полицейских осудят за взяточничество.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вымогательство МВД ФСБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph