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Двух полицейских осудили в Навашине за вымогательство. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.
Согласно информации, сотрудник и замначальника отделения полиции в Навашине вымогали у индивидуального предпринимателя 150 тысяч рублей за непривлечение того к административной ответственности и дальнейшее покровительство.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 4 п. "а", "б" УК РФ (получение взятки).
Суд назначил заместителю начальника полиции назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима, со штрафом в размере более 1 млн рублей.
Второй обвиняемый осужден на 7 лет 3 месяца колонии строго режима, со штрафом в размере 450 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что двух кстовских полицейских осудят за взяточничество.
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