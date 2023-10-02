Двух полицейских осудили в Навашине за вымогательство Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двух полицейских осудили в Навашине за вымогательство. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудник и замначальника отделения полиции в Навашине вымогали у индивидуального предпринимателя 150 тысяч рублей за непривлечение того к административной ответственности и дальнейшее покровительство.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 4 п. "а", "б" УК РФ (получение взятки).

Суд назначил заместителю начальника полиции назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима, со штрафом в размере более 1 млн рублей.

Второй обвиняемый осужден на 7 лет 3 месяца колонии строго режима, со штрафом в размере 450 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что двух кстовских полицейских осудят за взяточничество.