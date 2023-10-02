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Экономика

Вячеслав Володин отметил роль Глеба Никитина в организации пассажирских речных перевозок

11 октября 2023 18:53  [115] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в рамках "парламентского часа" 11 октября отметил роль губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в организации пассажирских речных перевозок.

Как подчеркнул в своем выступлении Вячеслав Володин, в Нижегородской области глава региона эффективно выстроил такую работу, однако и ему, и главам остальных регионов, которые расположены на реке Волге, нужна поддержка.  

По словам Вячеслава Володина, в настоящее время стоимость одного "Метеора" составляет порядка 500 млн рублей, а судна классом поменьше – "Валдай" – 170 млн рублей. Спикер Госдумы призвал министерство экономического развития подключиться к решению данного вопроса и оказать регионам необходимую поддержку по развитию пассажирских речных перевозок.

Глава Минэкономики РФ Максим Решетников, выступая на "парламентском часе", также отметил роль Глеба Никитина в организации данного проекта. Как подчеркнул Максим Решетников, совместно с Минтрансом вопрос субсидирования будет решаться уже в текущем году.

Подводя итог обсуждения, Вячеслав Володин отметил, что запуск межрегиональных речных перевозок нужен, но он возможен только при поддержке федерального центра. 

Напомним, что Вячеслав Володин посетил площадку ЦКБ им. Алексеева в Чкаловске. 20 июня Глеб Никитин принял участие в совещании с Владимиром Путиным и доложил главе государства о развитии скоростного флота в Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин Транспорт
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