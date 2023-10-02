Аналитики сообщили о росте цен на верхнюю одежду в России на 25% Общество

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Осенью цены на верхнюю одежду в России выросли на 25,7% по сравнению с летними месяцами. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные аналитической государственной системы маркировки "Честный знак".

Отмечается, что сезонный рост цен на верхнюю одежду — это закономерное явление, поскольку осенью повышается спрос на тёплые вещи, на рынок выходят новые коллекции, а скидочные товары, наоборот, исчезают с полок.

Средняя стоимость верхней одежды в сентябре она составила 9754 рубля. Это на 21,8% выше, чем летом. А вот стоимость самого дорогого пальто в России, зафиксированная "Честным знаком", в 2023 году составила 1,5 млн рублей.

Сезонный рост цен на плащи составил 34,3% — сейчас этот вид одежды в среднем продаётся за 7360 рублей. Куртки подорожали на 37,1% — до 5494 рублей.

Самый дорогой проданный плащ в этом году стоил более 600 тысяч рублей, куртка – более 1,1 млн рублей, а ветровка – более 240 тысяч рублей.

Аналитики добавили, что чаще всего россияне выбирают куртки — на них в 2023 году пришлось 72% всех продаж в сфере верхней одежды.

Согласно информации, за за 9 месяцев 2023 года объём производства и импорта плащей, пальто, ветровок и курток составил 47,3 млн единиц. Объём импорта преобладает над отечественным производством пальто (74% таких товаров приходится на импорт), ветровок (55%) и курток (67%). А вот 75% плащей приходится на внутреннее производство.

Ранее сообщалось, что в приложении "Госуслуги" появился сервис проверки подлинности товаров. Её можно будет проверить по своеобразному QR-коду - национальной маркировке "Честный знак". В настоящее время можно проверить данные о лекарствах, воде, молочных продуктах, табаке, обуви, верхней одежде, в том числе шубах, фотоаппаратах и лампах-вспышках к ним, духах, товарах лёгкой промышленности, шинах, биологически активных добавках к пище. В ближайшей перспективе в этот список добавят алкоголь.