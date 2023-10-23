Кандидатуры 12 замгубернаторов внесены на рассмотрение в ЗСНО Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес на рассмотрение в Законодательное собрание региона кандидатуры 12 своих заместителей. Информация об этом размещена на сайте областного парламента.

Так, на должности заместителей председателя правительства Нижегородской области предлагается назначить Анатолия Молева, Ивана Каргина, Илью Зотова и Вячеслава Горева.

Посты заместителей губернатора займут Олег Беркович, Петр Банников, Андрей Гнеушев, Сергей Морозов, Егор Поляков, Андрей Саносян, Юрий Ильин и Андрей Чечерин.

Отметим, что после переизбрания Глеба Никитина на пост губернатора Нижегородской области перестановок в областном правительстве не произошло.

Вопрос о согласовании назначения заместителей губернатора и заместителей председателя правительства будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 26 октября.

Напомним, в соответствии с указом губернатора Нижегородской области от 26 сентября члены правительства региона считаются сложившими свои полномочия и работают в статусе исполняющих обязанности. Это стандартная процедура после вступления главы региона в должность.

На данный момент в правительстве Нижегородской области назначено 18 министров.