Акция ГУ МВД "Нет ненависти и вражде" стартовала в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области 1 ноября стартовал декадник "Нет ненависти и вражде". Оперативно-профилактическая акция направлена на предупреждение и пресечение экстремистской деятельности.

Мероприятие будет проводиться совместно с образовательными организациями с привлечением заинтересованных организаций и ведомств, а также представителей духовенства, национальных диаспор и землячеств.

В частности, планируется проведение конференций, "круглых столов", семинаров, а также лекций по пропаганде негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, развитию общественной активности в духе патриотизма, профилактике экстремистских проявлений, в том числе в сети Интернет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области особо подчеркнули, что российское законодательство запрещает возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

В соответствии со статьей 29 Конституции РФ не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также запрещена пропаганда какого-либо превосходства по социальному, расовому, национальному, религиозному или языковому признаку.

Лица, нарушающие соответствующие законы публично, в том числе в СМИ или соцсетях, будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ.

В полиции напомнили, что экстремизм бывает и религиозным, и политическим, и национальным - и во всех случаях он связан с агрессией, угрозой обществу и правопорядку.

Если у вас имеется информация о лицах, подготавливающих или совершающих преступления и правонарушения террористической или экстремистской направленности, или же содействующих террористическим и экстремистским организациям, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам "02" или "102" с мобильного телефона.

Напомним, что Нижегородская область всегда была многоконфессиональным регионом. На сегодняшний день на её территории располагается свыше 40 этнокультурных организаций, которые представляют 21 этнос. Также на территории области зарегистрировано более 800 религиозных групп