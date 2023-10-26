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Экономика

Ещё три инвестпроекта получили статус приоритетных в Нижегородской области

03 ноября 2023 09:20  [95] Экономика

На расширенном заседании президиума совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области было принято решение о признании ещё трёх инвестиционных проектов, реализуемых в регионе, приоритетными.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой облправительства, статус приоритетных получили проекты в сфере агропромышленного комплекса и строительства гостиниц.

Так, инвестиционный комитет под председательством замгубернатора Егора Полякова отнёс к приоритетным проект АО "Ураниум Уан Груп" по строительству гостиничного комплекса Национального центра физики и математики на территории технопарка "Саров".

Инвестор намерен вложить в проект 1,08 млрд рублей. Ему будет предоставлена льгота по налогу на имущество за 5 лет на общую сумму 77,1 млн рублей. С 2028 года налоговые поступления в консолидированный бюджет области от данного проекта составят 32 млн рублей ежегодно (НДФЛ - 600 тысяч рублей).

Егор Поляков прокомментировал, что Национальный центр физики и математики - флагманский проект Десятилетия науки и технологий, призванный создать все условия для научных результатов мирового уровня и подготовки высококвалифицированных исследователей. Кроме того, на территорию технопарка в ближайшие годы зайдут проекты расширенной в 2 раза ТОР "Саров".

Также приоритетным признан проект ООО "Агрофирма "Павловская". Она планирует построить вторую линию по производству комбикормов за 821 млн рублей. Компании будет представлена льгота по налогу на имущество за 5 лет на общую сумму 44 млн рублей и по налогу на прибыль организаций – 0,23 млн рублей. После окончания срока действия льгот проект будет приносить в бюджет бюджет области 21,5 млн рублей ежегодно (НДФЛ – 2,4 млн рублей).

В проект ООО "Птицефабрика "Павловская" входит капитальный ремонт 20 птичников. Затраты составят 1,05 млрд рублей. Предоставленная льгота по налогу на имущество составит 23,3 млн рублей. По окончании периода предоставления льгот, с 2028 года, ежегодно сумма налоговых поступлений в региональный бюджет составит 6,2 млн рублей (НДФЛ – 2,06 млн рублей).

Замгубернатора Андрей Саносян отметил, что восстановление птичников приведёт к повышению уровня самообеспеченности мясом птицы, что важно для продовольственной безопасности. А строительство комбикормового завода повысит мощности по зернопереработке.

По итогам решения президиума совета будут подготовлены инвестиционные соглашения между правительством Нижегородской области и инвесторами, которые планируется утвердить на заседании Заксобрания региона.

Напомним, что институт приоритетных инвестиционных проектов успешно функционирует в регионе с 2004 года. Проекты, которые получили статус приоритетных, получают ряд налоговых льгот, снижение арендной платы за аренду земли в государственной собственности. В 2022 году в рамках механизма приоритетных инвестпроектов действовало 45 соглашений между правительством региона и местными предприятиями.

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Теги:
бизнес Инвестиции
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