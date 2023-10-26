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Общество

Нижегородка Светлана Крылова вошла в первую десятку призеров Всероссийского конкурса "Лучший водитель трамвая"

07 ноября 2023 12:57  [109] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Водитель трамвая из Нижнего Новгорода Светлана Крылова вошла в первую десятку призеров Всероссийского конкурса "Лучший водитель трамвая", который прошел в Коломне Московской области 1-3 ноября 2023 года. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Мероприятие проводилось с участием Министерства транспорта Российской Федерации, ФБУ "Росавтотранс", НИИ автомобильного транспорта и МУП "Коломенский трамвай" и проводился в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Отметим, что Коломна неслучайно была выбрана местом проведения конкурса, так как в этом году здесь отмечают 75-летний юбилей с даты основания трамвайного движения.

Всего в мероприятии приняли участие 36 водителей трамваев из 27 городов России. Нижегородскую область представляли двое водителей трамваев 1 класса ООО "Экологические проекты": Светлана Крылова и Роман Бучирин. Призовой фонд конкурса составил 500 тысяч рублей.

В течение трех конкурсных дней участники демонстрировали мастерство в управлении трамваями двух типов подвижного состава: КТМ 71-619КТ и КТМ 71-623, а также знание правил дорожного движения, приемки трамвая перед выходом на линию и культуру обслуживания пассажиров. Одним из соревнований стал модуль "Комфортное вождение" ("Не урони бабушку!"). Для его проведения в салон трамвая поставили деревянную куклу в человеческий рост, задача водителя была проехать маршрут и не уронить ее.

По итогам конкурса первое место занял Александр Пехов из Коломны, на втором и третьем местах – водители из Санкт-Петербурга Илья Сляднев и Артем Исхаков. Светлана Крылова заняла 10 место, Роман Бучирин - на 14 месте.

Кроме того, нижегородская команда получила награду в номинации "Лучший корпоративный стиль".

"Наши водители достойно представили Нижний Новгород на состязании, продемонстрировав высокий уровень профессионализма, внимание к деталям и настоящую любовь к своему делу. Конечно, есть моменты, над улучшением которых стоит поработать. Обязательно их учтем", – сказал исполнительный директор ООО "Экологические проекты" Василий Остряков.

Ранее сообщалось, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

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Теги:
Конкурсы Трамвай
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