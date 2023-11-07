Гостиницу планируется построить в районе Гребного канала

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил шесть заявок на выделение земельных участков под инвестиционные проекты.

Согласно информации, общий объем инвестиций по ним составляет 1,5 млрд рублей.

Так, МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" получил два участка в Советском районе Нижнего Новгорода. На участке площадью 15 111 кв. м в течение года за 422,5 млн рублей будет построен детский сад, а на участке площадью 11 948 кв. м также за 1 год - дошкольную образовательную организацию, в этот проект будет инвестировано 563,7 млн рублей.

В районе полуострова Печерские пески Гребного канала ООО "Печерская гряда" получило земельный участок площадью 3 053 кв. м под строительство гостиницы. Объем инвестиций составит 215,3 млн рублей, срок реализации - 2 года.

В Арзамасе ООО "Арена НН" выделен участок площадью 1700 кв. м под производство пиломатериалов, срок реализации 4 года, инвестировано будет 40 млн рублей. ООО "ПК Металлострой" одобрен участок для комплекса по изготовлению металлоконструкций в г.о.г. Бор, его площадь составляет 51 710 кв. м, срок реализации - 5 лет, объем инвестиций - 11,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что еще три инвестпроекта получили статус приоритетных в Нижегородской области.

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Теги:
Земля Инвестиции
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