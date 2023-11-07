Нижегородке Вере Романовской вручили премию "Профессор года-2023"

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Доктору юридических наук, профессору, заведующей кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета ННГУ Вере Романовской вручили премию "Профессор года-2023". Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Согласно информации, деятельность Веры Романовской была оценена в номинации "Юридические науки". За свою карьеру она подготовила 47 кандидатов юридических наук, успешно работающих в системе высшего образования и правоохранительных органов.
И.о. ректора ННГУ Олег Трофимов отметил, что Вера Романовская – один из самых цитируемых преподавателей вуза с высоким индексом Хирша (38), автор свыше 200 научных статей и более 10 монографий.
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