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Общество

Вакцинацию против гриппа прошли 43,6% жителей Нижегородской области

14 ноября 2023 18:40  [39] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вакцинацию против гриппа прошли 43,6% жителей Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, с конца августа в Нижегородскую область поступило 1 347 560 доз вакцины против гриппа, в том числе 294 480 доз для иммунизации детей и 1 053 080 доз - для взрослых.

С 6 по 12 ноября в регионе зарегистрировали более 18  тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций, продолжается сезонный подъем.

Обследовано было более 11 тысяч нижегородцев. Среди заболеваний доминируют риновирус и микоплазма, также выделены парагрипп, аденовирусы, сезонный коронавирус и метапневмовирусы. Начинает циркулировать грипп.

Напомним, иммунологи советуют осенью вакцинироваться, вылечить хронические заболевания и укреплять иммунитет. По словам экспертов, сейчас грипп представляет собой наиболее тяжёлое заболевание из осенних, включая коронавирус.

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Теги:
Грипп ОРВИ Роспотребнадзор
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