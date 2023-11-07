Вакцинацию против гриппа прошли 43,6% жителей Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вакцинацию против гриппа прошли 43,6% жителей Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, с конца августа в Нижегородскую область поступило 1 347 560 доз вакцины против гриппа, в том числе 294 480 доз для иммунизации детей и 1 053 080 доз - для взрослых.

С 6 по 12 ноября в регионе зарегистрировали более 18 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций, продолжается сезонный подъем.

Обследовано было более 11 тысяч нижегородцев. Среди заболеваний доминируют риновирус и микоплазма, также выделены парагрипп, аденовирусы, сезонный коронавирус и метапневмовирусы. Начинает циркулировать грипп.

Напомним, иммунологи советуют осенью вакцинироваться, вылечить хронические заболевания и укреплять иммунитет. По словам экспертов, сейчас грипп представляет собой наиболее тяжёлое заболевание из осенних, включая коронавирус.