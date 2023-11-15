Коммунальные службы Нижнего Новгорода готовы к работе в ночь на 16 ноября

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15 ноября 2023 19:04  [37] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

На этой неделе погоду в Нижегородской области ждут глобальные изменения: вслед за аномальным потеплением в регион придёт скандинавский антициклон, который "откроет ворота" для метеорологической зимы. С пятницы уже синоптики пообещали смену климатических сезонов.

"Сейчас непростой погодный период. Температура из плюса уходит в минус и обратно, всё это сопровождается снегом и дождём", - прокомментировал ситуацию глава города Юрий Шалабаев.

Мэр заверил, что вся техника переоборудована "на зиму" и готова к работе.

"Дорожные предприятия уже сформировали дежурные бригады, которые займутся обработкой дорог. Будут ориентироваться на реальные условия: если прогноз себя оправдает – на "просыпку" опасных участков начнут выезжать после вечерних часов пик", - рассказал он.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Погода
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