Коммунальные службы Нижнего Новгорода готовы к работе в ночь на 16 ноября Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

На этой неделе погоду в Нижегородской области ждут глобальные изменения: вслед за аномальным потеплением в регион придёт скандинавский антициклон, который "откроет ворота" для метеорологической зимы. С пятницы уже синоптики пообещали смену климатических сезонов.

"Сейчас непростой погодный период. Температура из плюса уходит в минус и обратно, всё это сопровождается снегом и дождём", - прокомментировал ситуацию глава города Юрий Шалабаев.

Мэр заверил, что вся техника переоборудована "на зиму" и готова к работе.

"Дорожные предприятия уже сформировали дежурные бригады, которые займутся обработкой дорог. Будут ориентироваться на реальные условия: если прогноз себя оправдает – на "просыпку" опасных участков начнут выезжать после вечерних часов пик", - рассказал он.