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Общество

Режим повышенной готовности введен в "Нижновэнерго" из-за непогоды

20 ноября 2023 15:28  [126] Общество

В филиале "Россети Центр и Приволжье"- "Нижновэнерго" с 20 ноября из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий введён режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

К оперативному реагированию готовы 272 бригады: 894 специалиста и 410 единиц спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся 62 передвижных резервных источника электроснабжения суммарной мощностью более 5,5 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.

"Нижновэнерго" напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по телефону горячей линии энергетиков "Светлая линия 220" 8-800-220-0-220, звонок является бесплатным.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад ожидается в Нижегородской области вечером 20 ноября.

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Теги:
Нижновэнерго
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