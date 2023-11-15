Участок улицы Славянской в Нижнем Новгороде отремонтируют за 151,1 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Участок улицы Славянской в Нижнем Новгороде отремонтируют за 151,1 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, ремонт пройдет на участке протяженностью 304 метра от улицы Новой до улицы Студеной.

Подрядчик уложит новый асфальт, установит один светофор, а также обновит наружное освещение улицы и проведет благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, отмечается необходимость работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся рядом с дорогой.

Гарантия на новое асфальтовое покрытие составит 5 лет.

Подрядчик будет определен 8 декабря, а работы должны завершиться к 16 декабря 2024 года. 99% средств на ремонт будет выделено из регионального бюджета, 1% - из городского.

Ранее сообщалось, что более 525 млн рублей выделено на ремонт участка проспекта Гагарина.

Также напомним, что всего в Нижнем Новгороде в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" запланирован ремонт 13 участков дорог на 24 улицах.