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Общество

Площадь Народных промыслов появится на улице Большой Покровской

23 ноября 2023 11:22  [106] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 23 ноября поддержали присвоение площади возле магазина "Художественные промыслы" на улице Большой Покровской наименования "площадь Народных промыслов".

Согласно информации, площадь располагается в границах домов №39Б, №43 и №47 по улице Большой Покровской. С инициативой о присвоении нового названия выступил Фонд развития народных художественных промыслов Нижегородской области. 

Также на заседании депутаты приняли решение присвоить безымянному скверу у театра драмы им. М. Горького наименование "Сквер Николая Добролюбова". В этом сквере находится памятник литературному критику, поэту и публицисту.

Кроме того, скверу на пересечении улиц Чкалова и Октябрьской Революции в Канавинском районе присвоено имя летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Чкалова.

Напомним, ранее предложения по присвоению скверам новых названий были одобрены Комитетом по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.

Ранее сообщалось, что именем Владимира Лузянина предложено назвать улицу в нижегородском ЖК "Бекетов Парк".

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Теги:
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