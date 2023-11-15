Площадь Народных промыслов появится на улице Большой Покровской

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Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 23 ноября поддержали присвоение площади возле магазина "Художественные промыслы" на улице Большой Покровской наименования "площадь Народных промыслов".
Согласно информации, площадь располагается в границах домов №39Б, №43 и №47 по улице Большой Покровской. С инициативой о присвоении нового названия выступил Фонд развития народных художественных промыслов Нижегородской области.
Также на заседании депутаты приняли решение присвоить безымянному скверу у театра драмы им. М. Горького наименование "Сквер Николая Добролюбова". В этом сквере находится памятник литературному критику, поэту и публицисту.
Кроме того, скверу на пересечении улиц Чкалова и Октябрьской Революции в Канавинском районе присвоено имя летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Чкалова.
Напомним, ранее предложения по присвоению скверам новых названий были одобрены Комитетом по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.
Ранее сообщалось, что именем Владимира Лузянина предложено назвать улицу в нижегородском ЖК "Бекетов Парк".
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