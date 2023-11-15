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Экономика

Более миллиарда рублей поступлений от НДФЛ запланировано в бюджет Дзержинска на 2024 год

24 ноября 2023 12:45  [1] Экономика

Более одного миллиарда рублей в виде поступлений от НДФЛ запланировано в бюджет Дзержинска на 2024 год.

На заседании комитета Гордумы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике под председательством Нины Аранович депутаты рассмотрели восемь пунктов повестки. 

Один из них касался согласования дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов на 2024-2026 годы.

Проектом решения было предложено установить его в 2024 году на уровне 15,5%, на 2024 и 2025 годы в размере 14%. Именно такие цифры предусмотрены в проекте областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Сумма планируемых поступлений от налога на доходы физических лиц в городскую казну при таких показателях составит в 2024 году: 1, 067 млрд рублей, в 2025 году – 1,031 млрд рублей, в 2026 году – 1,099 млрд рублей.

"В абсолютных цифрах дополнительный норматив отчисления для Дзержинска на 2024 год, несмотря на его снижения в процентах, останется приблизительно на том же уровне", - отметила Нина Аранович. 

Она также напомнила, что налог на доходы физических лиц взимается, в том числе, с зарплат физических лиц.

"Поэтому добросовестные работодатели, которые платят налоги своевременно и в полном размере, вносят значительный вклад в бюджет города Дзержинска. Это позволяет обеспечить финансирование различных программ и проектов, направленных на развитие города и повышение качества жизни его жителей", - добавила она.

Депутаты поддержали проект, вынеся его на ближайшее заседание Думы с рекомендацией "принять".

Ранее сообщалось, что бюджет Дзержинска на 2023 год увеличен на 229 млн рублей.

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