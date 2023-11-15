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Общество

Александр Тимофеев: "Полностью поддерживаю решение президента об объявлении 2024-го Годом семьи"

24 ноября 2023 13:44  [78] Общество

"Президент нашей страны Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Полностью поддерживаю это решение. Почему? Ни слава, ни деньги, ни успех и карьера не заменят семью", - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Тимофеев, комментируя решение главы государства.

"Семья – это место, где тебя ждут, где тебе и в тебя верят, где тебя любят, где пахнет пирогами... Это маленький мир для каждого человека. И какие бы ни были ненастья, этот семейный мир надо беречь!" - сказал Александр Тимофеев.

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Теги:
Семья
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