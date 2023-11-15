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Общество

Игорь Рузанкин: "Семья – это основа нашего общества, носитель культурного кода, нашей национальной идентичности"

26 ноября 2023 12:46  [101] Общество

"Решение президента Владимира Путина о том, чтобы объявить 2024-й Годом семьи, является важным и стратегически значимым шагом. Оно подчеркивает приоритетное значение семьи в обществе и позволяет обратить внимание на проблемы и потребности семей", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Рузанкин, воспитывающий пятерых детей.

"2022-й – Год культуры, 2023-й – Год педагога и наставника, 2024-й – Год семьи. Это становится идеологической основой общества. Из этого можно заметить, что у нас выстраивается хороший тренд, который консолидирует семейные ценности" – продолжил парламентарий.

"Семья – это основа нашего общества, носитель культурного кода, нашей национальной идентичности. Каждый человек проходит свои самые первые этапы становления именно в семье. И в зависимости от того, какой она будет складывается образ и будущее нашей страны», - сказал депутат.

"Год семьи – это именно тот вектор направления в работе, благодаря которому у нас будет возможность улучшить социально-материальное положение общества, помочь многодетным и малоимущим семьям. Хочется, чтобы особенно свое внимание государство обратило на многодетные семьи. Они играют огромную роль в обществе, внося свой вклад в его развитие и стабильность, разрешая тем самым демографическую ситуацию в стране. Такие семьи сталкиваются с серьезными вызовами – воспитать грамотными и трудоспособными каждого из своих детей. И наша задача заключается в том, чтобы помочь им, не разделяя многодетных на категории. Безусловно, можно быть уверенными, что следующий год оставит хороший след в дальнейшем развитии нашей страны", - заключил Игорь Рузанкин.

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Теги:
Семья
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