Наземный электротранспорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме 27 ноября Общество

Наземный электротранспорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме 27 ноября, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Ранее стало известно, что на Нижегородскую область надвигается ледяной дождь.

В ведомстве также напомнили, что маршрут автобуса А-54 в Нижнем Новгороде планируется продлить с 1 декабря.

Как сообщалось ранее, льготы по оплате проезда введут на нижегородском автобусном маршруте №370.