Наземный электротранспорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме 27 ноября, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".
Ранее стало известно, что на Нижегородскую область надвигается ледяной дождь.
В ведомстве также напомнили, что маршрут автобуса А-54 в Нижнем Новгороде планируется продлить с 1 декабря.
Как сообщалось ранее, льготы по оплате проезда введут на нижегородском автобусном маршруте №370.
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