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Часы по региональной истории появятся в российских школах. Об этом во время встречи с учителями заявил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, сообщает телеканал "360".
По его словам, обязательные часы по истории региона появятся уже в ближайшее время.
"Это большая новелла", — уточнил Мединский.
Напомним, в 2022 году президент РФ Владимир Путин поручил привести к единому формату школьные уроки истории родного края.
К единому формату должны привести также понятия "духовно-нравственные ценности" и "духовно-нравственное воспитание" в документах и нормативных актах по всей стране.
Также напомним, что в новом учебном году в российские школы поступил единый учебник по истории, в котором полностью были переписаны некоторые разделы.
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