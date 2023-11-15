Часы по региональной истории появятся в российских школах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Часы по региональной истории появятся в российских школах. Об этом во время встречи с учителями заявил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, сообщает телеканал "360".

По его словам, обязательные часы по истории региона появятся уже в ближайшее время.

"Это большая новелла", — уточнил Мединский.

Напомним, в 2022 году президент РФ Владимир Путин поручил привести к единому формату школьные уроки истории родного края.

К единому формату должны привести также понятия "духовно-нравственные ценности" и "духовно-нравственное воспитание" в документах и нормативных актах по всей стране.

Также напомним, что в новом учебном году в российские школы поступил единый учебник по истории, в котором полностью были переписаны некоторые разделы.