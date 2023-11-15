Ряд российских компаний смогут самостоятельно определять объем публичных данных Бизнес

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Президент России Владимир Путин утвердил перечень компаний, которые могут самостоятельно определять состав и объем публичной информации. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, указ уже вступил в силу. Он распространяется на правовые отношения, возникшие с 1 июля 2023 года.

Всего в перечень внесены 46 компаний, среди которых "Роснефть", "Газпромнефть" и их дочерние компании, а также ряд банков, научно-исследовательских и проектных институтов.

Ранее сообщалось, что еще три компании стали резидентами нижегородской ОЭЗ "Кулибин".