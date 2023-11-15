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Общество

Школьникам Нижнего Новгорода вручили городские именные стипендии

29 ноября 2023 14:47  [90] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Школьникам Нижнего Новгорода вручили городские именные стипендии. Об этом сообщили глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, стипендии были удостоены 70 ребят, отличившиеся в учебе, спорте, культуре и патриотическом воспитании. 

Каждый месяц школьники будут получать по 5 тысяч рублей. В этом году была добавлена стипендия для ребят, активно занятых в военно-патриотической сфере. 

"За высокими достижениями стоит не просто успех в каком-то деле, а постоянная дисциплина, усердие, большая личная работа и помощь педагогов и родителей. Благодарю всех, кто помогает ребятам найти себя и сопровождает их на выбранном пути", – отметил Юрий Шалабаев.

Замглавы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов добавил, что с такими ребятами будущее России находится в надежных руках.

Напомним, в 2023 году количество именных стипендий лучшим студентам Нижнего Новгорода было увеличено до 40.

В 2022 году нижегородской молодежи были выданы городские именные стипендии на сумму 6,4 млн рублей.

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