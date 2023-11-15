Нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" представил проект "Наука в барах" на III Конгрессе молодых ученых Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект "Наука в барах" представил нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" в завершении III Конгресса молодых ученых на федеральной территории "Сириус".

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, программа была подготовлена совместно с Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Представленный проект рассказывает о механизмах горизонтальной коммуникации внутри сообщества ученых, о возможностях для знакомства и обмена идеями между представителями разных научных сегментов: медиками, специалистами ИТ-сферы, физиками и т.д.

Подобный формат впервые был предложен нижегородцами в июне 2023 года, когда Нижний Новгород принимал XI Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ. Организаторы Конгресса пригласили команду ИТ-кампуса "Неймарк" реализовать формат на федеральной площадке "Сириус".

На трех площадках выступили девять спикеров: директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ "МИСИС" Алексей Федоров, начальник Управления науки ФГБОУ ВО "ННГАСУ", председатель Совета молодых ученых Нижегородской области Александр Смыков, доцент НИЯУ "МИФИ" Егор Задеба, генеральный директор "СИБУР-Полилаб" Константин Вернигоро, заведующий кафедрой физического материаловедения ФГАОУ ВО "ННГУ им. Н.И. Лобачевского" Антон Конаков, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ "Курчатовский институт", председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, директор научно-исследовательского центра креативных индустрий Алексей Ильин, врач-ординатор Научного центра неврологии Анна Хоружая, проректор по науке и инновациям Забайкальского государственного университета Илья Купряшкин.

Кроме того, ИТ-кампус "Неймарк" выступил партнером по организации культурной программы. Концерт, посвященный закрытию Конгресса, посетили около 3000 молодых ученых.

Как сообщалось ранее, Андрей Саносян представил опыт Нижегородской области по подготовке кадров на III Конгрессе молодых ученых.

Также сообщалось, что нижегородский ИТ-кампус "НЕЙМАРК" получил лицензию на выдачу дипломов по программам повышения квалификации.

