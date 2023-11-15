Голосование за "Мисс Улыбку" началось в Нижнем Новгороде Общество

Голосование за "Мисс Улыбку" началось в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, за титул борются 12 финалисток конкурса "Мисс Нижний Новгород".

Нижегородцы могут выбрать участницу с самой красивой, по их мнению, улыбкой в онлайн-голосовании на сайте pravda-nn.ru. Итоги будут подведены 13 декабря.

Финал конкурса "Мисс Нижний Новгород 2023" пройдет 14 декабря. В финале зрителей ждут три выхода участниц: первый — "Отражение истории", второй — "Отражение света", третий — "Отражение вдохновения".

Напомним, в прошлом году "Мисс Нижний Новгород-2022" Дарья Луконькина стала "Красой России".