Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 декабря 2023 14:54  [105] Голосование за "Мисс Улыбку" началось в Нижнем Новгороде
04 декабря 2023 14:35  [103] Нижегородские IT-специалисты оформили более 1100 льготных ипотек
04 декабря 2023 14:15  [163] Несколько десятков пленарных сессий пройдут на ESG-форуме "СО. Знание" в Нижнем Новгороде
04 декабря 2023 14:00  [126] Глеб Никитин: "Аналитика ЦУР помогает быстро реагировать на предложения и решать проблемы нижегородцев"
04 декабря 2023 13:48  [139] Более семи тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки
04 декабря 2023 13:31  [139] Нижегородская область заняла 46 место рейтинга по отсутствую вредных привычек
04 декабря 2023 13:14  [145] Строительство водопровода завершили в нижегородской деревне Новопокровское
04 декабря 2023 12:47  [153] Тридцать общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2023 году
04 декабря 2023 12:29  [155] Свалки на Московском шоссе и улице Заовражной в Нижнем Новгороде ликвидировали
04 декабря 2023 12:23  [144] Почти 7 тысяч мест допобразования создано в Нижнем Новгороде в 2023 году
Общество

Голосование за "Мисс Улыбку" началось в Нижнем Новгороде

04 декабря 2023 14:54  [105] Общество

Голосование за "Мисс Улыбку" началось в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, за титул борются 12 финалисток конкурса "Мисс Нижний Новгород".

Нижегородцы могут выбрать участницу с самой красивой, по их мнению, улыбкой в онлайн-голосовании на сайте pravda-nn.ru. Итоги будут подведены 13 декабря.

Финал конкурса "Мисс Нижний Новгород 2023" пройдет 14 декабря. В финале зрителей ждут три выхода участниц: первый — "Отражение истории", второй — "Отражение света", третий — "Отражение вдохновения".

Напомним, в прошлом году "Мисс Нижний Новгород-2022" Дарья Луконькина стала "Красой России".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы красоты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph