Только три из шести муниципальных предприятий Нижнего Новгорода работают в плюс Экономика

В Гордуме Нижнего Новгорода 4 декабря состоялось заседание постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, в ходе которого депутаты финансовые итоги деятельности муниципальных предприятий за 9 месяцев текущего года.

Директор департамента экономического развития Марина Антипова рассказала участникам заседания, что в 2023 году на территории Нижнего Новгорода продолжили работать шесть муниципальных предприятий. Совокупный объём их выручки за рассматриваемый период составил 866 млн рублей - это на 8,3% выше показателей прошлого года. Объём выручки вырос у четырёх муниципальных предприятий.

Наибольший объем выручки зарегистрирован у "Нижегородского метро" (577,6 млн рублей), "Нижегородских бань" (109,3 млн), "Инженерных сетей" (81,3 млн).

Три муниципальных предприятия при этом выдали положительный финансовый результат. Общий объём чистой прибыли муниципальных предприятий по итогам 9 месяцев 2023 года составил 12,4 млн рублей, что на 18,7% больше показателя прошлого года.

Общий размер кредиторской задолженности за этот период снизился на 30,5% по сравнению с 2022 годом и составил 258,3 млн рублей. Совокупный размер дебиторской задолженности составил 94,3 млн рублей.

Председатель постоянной комиссии Сергей Пляски отметил позитивную динамику по финансовым показателям действующих муниципальных предприятий: рост выручки и прибыли, а также снижение кредиторской задолженности.

При этом планово убыточным остаётся МП "Нижегородское метро". Напомним, себестоимость перевозки одного пассажира за 9 месяцев 2023 года составила 80,05 рублей при стоимости билета в 35 рублей. Расходы предприятия на 2023 год составят 2,21 млрд рублей.

Было озвучено, что в настоящее время в Нижнем Новгороде проводится работа по реорганизации муниципальных предприятий путём их присоединения к действующим муниципальным бюджетным учреждениям.