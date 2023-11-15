Маршруты двух трамваев временно изменены в центре Нижнего Новгорода из-за ремонта Общество

Маршруты двух трамваев временно изменены в центре Нижнего Новгорода из-за ремонта на улице Добролюбова 5 декабря.

Как сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем", в связи с ремонтными работами до 15 часов трамваи маршрута №2 следуют полукольцом от ост. Маслякова до ост. Черный пруд, а трамваи маршрута №21 – от ост. Маслякова до ост. Парк Дубки.

Ранее сообщалось, что участок улицы Июльских Дней перекроют в Нижнем Новгороде с 5 декабря.

Напомним, что движение транспорта на перекрестке улиц Тимирязева и Пушкина будет перекрыто до 20 декабря.