Нижегородскому участнику СВО вручили медаль "За отвагу" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Медаль "За отвагу" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в ходе проведения специальной военной операции, вручили рядовому Ромену Маргаряну. Об этом сообщили в администрации Канавинского района Нижнего Новгорода.

Глава района Олег Алешин подчеркнул, что эта награда символизирует силу, смелость и готовность стоять на защите Родины.

"Она свидетельствует о Вашем выдающемся вкладе в обеспечение мира и безопасности нашей страны", - обратился он к бойцу.

Ранее сообщалось, что медаль "За храбрость" вручили супруге нижегородца - участника СВО.