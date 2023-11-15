Нижегородскому участнику СВО вручили медаль "За отвагу"

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Медаль "За отвагу" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в ходе проведения специальной военной операции, вручили рядовому Ромену Маргаряну. Об этом сообщили в администрации Канавинского района Нижнего Новгорода.
Глава района Олег Алешин подчеркнул, что эта награда символизирует силу, смелость и готовность стоять на защите Родины.
"Она свидетельствует о Вашем выдающемся вкладе в обеспечение мира и безопасности нашей страны", - обратился он к бойцу.
Ранее сообщалось, что медаль "За храбрость" вручили супруге нижегородца - участника СВО.
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