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Общество

Нижегородскому участнику СВО вручили медаль "За отвагу"

06 декабря 2023 18:58  [80] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Медаль "За отвагу" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в ходе проведения специальной военной операции, вручили рядовому Ромену Маргаряну. Об этом сообщили в администрации Канавинского района Нижнего Новгорода.

Глава района Олег Алешин подчеркнул, что эта награда символизирует силу, смелость и готовность стоять на защите Родины.

"Она свидетельствует о Вашем выдающемся вкладе в обеспечение мира и безопасности нашей страны", - обратился он к бойцу.

Ранее сообщалось, что медаль "За храбрость" вручили супруге нижегородца - участника СВО.

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Теги:
Военные СВО
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