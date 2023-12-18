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Общество

Комиссия за оплату ЖКХ для пенсионеров и льготников будет отменена

21 декабря 2023 18:18  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комиссия за оплату ЖКХ для пенсионеров и льготников будет отменена. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, комиссия за проведение оплаты будет отменена с 1 июля 2024 года.

Конкретные категории льготников, которых освободят от уплаты комиссии, определит правительство РФ.

Также поправка в закон "О банках и банковской деятельности" отменяет право кредитных организаций брать комиссию за перечисление средств при оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом изменения не коснутся "Почты России".

Ранее сообщалось, что индекс роста тарифов ЖКХ в Нижегородской области в 2024 году составит 9,8%.

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Теги:
ЖКХ Льготы Пенсионеры
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