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Комиссия за оплату ЖКХ для пенсионеров и льготников будет отменена. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, сообщает телеканал "360".
Согласно информации, комиссия за проведение оплаты будет отменена с 1 июля 2024 года.
Конкретные категории льготников, которых освободят от уплаты комиссии, определит правительство РФ.
Также поправка в закон "О банках и банковской деятельности" отменяет право кредитных организаций брать комиссию за перечисление средств при оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом изменения не коснутся "Почты России".
Ранее сообщалось, что индекс роста тарифов ЖКХ в Нижегородской области в 2024 году составит 9,8%.
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