Сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина идет в Автозаводском районе Политика

23 декабря в России стартовал сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах президента. В Нижегородской области партийные активисты и волонтеры начали работу по сбору подписей в поддержку кандидата в местах массового скопления людей - торговых центрах, на вокзале, в аэропорту и на улицах городов.

Стойка для сбора подписей за действующего президента работает и в одном из торгово-развлекательных комплексов Автозаводского района Нижнего Новгорода.

"Для меня выбор президента страны очень важен, так как это человек, который направляет нашу страну. В наше сложное время он должен давать народу силу и надежду, президент – это лидер, которому верят люди", - считает Наталья Ягольник.

"Президент должен объединять страну. Я видел, как жила страна в разные годы. Сегодня Россия стремительно развивается - такого количества строек не было никогда. Возводится много детсадов, идет активное благоустройство, растет благосостояние. Это нужно сохранить", - уверен Максим Ивашкин.

Напомним, Владимир Путин подал документы в Центризбирком 18 декабря.

22 декабря в Нижнего Новгороде открылся избирательный штаб Владимира Путина, а 23 декабря стартовал сбор подписей за его кандидатуру. Для регистрации на выборах необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.

Сбор подписей продолжится до конца января. Выборы будут трехдневными. Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта.