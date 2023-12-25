Научный центр и спортивный клуб планируется построить на улице Переходникова Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Научный центр и спортивный клуб планируется построить на улице Переходникова. Информация об этом размещена на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, сейчас общественные обсуждения проходит проект изменений в проект планировки территории в границах улиц Переходникова, Новикова-Прибоя и проспекта Ленина. Инициатором выступило ООО "Хилтон".

На этой территории планируется построить двухэтажный научный центр суммарной площадью 768,2 кв. м, а также трехэтажный спортивный клуб с подземной парковкой общей площадью 5 850 кв. м.

Ранее сообщалось, что редевелопмент Черниговской набережной до Молитовского моста завершат к 2029 году.