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Научный центр и спортивный клуб планируется построить на улице Переходникова. Информация об этом размещена на сайте администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, сейчас общественные обсуждения проходит проект изменений в проект планировки территории в границах улиц Переходникова, Новикова-Прибоя и проспекта Ленина. Инициатором выступило ООО "Хилтон".
На этой территории планируется построить двухэтажный научный центр суммарной площадью 768,2 кв. м, а также трехэтажный спортивный клуб с подземной парковкой общей площадью 5 850 кв. м.
Ранее сообщалось, что редевелопмент Черниговской набережной до Молитовского моста завершат к 2029 году.
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