Нижний Новгород и Сухум определили основные векторы развития сотрудничества в 2024 году Общество

В рамках итогового совещания в режиме ВКС представители администраций Нижнего Новгорода и Сухума определили основные направления развития взаимодействия между городами-побратимами в 2024 году, договорившись уделить особое внимание проектам сотрудничества в сфере экономики и предпринимательства. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

Как отметил директор городского департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин, сотрудничество между Нижним Новгородом и Сухумом было установлено в 2011 году, за это время было реализовано много интересных проектов.

"Абхазская сторона также подтвердила готовность направить представителей для участия в мероприятиях международного характера в сферах образования, спорта, туризма, которые Нижний Новгород планирует провести в 2024 году. Мы также получили от Сухума подробный перечень спортивных состязаний, культурных, образовательных, молодежных проектов, и совместно с коллегами из профильных департаментов администрации Нижнего Новгорода будем изыскивать возможности для участия нижегородцев в этих мероприятиях", – добавил Александр Симагин.

Как сообщили в департаменте, в 2023 году представители Сухума приняли участие в турнире по дзюдо, выведя тем самым это первенство на международный уровень, в Международном школьном форуме "Город Горького встречает друзей" и рекламно-информационном туре в Нижнем Новгороде.

"Сухум заинтересован в установлении взаимовыгодных связей с нижегородскими предприятиями, у нас есть интересные предложения и возможности для налаживания потоков продукции, открытия центров крупноузловой сборки, реализации девелоперских проектов. Готовы проводить встречи в онлайн и оффлайн формате с представителями делового сообщества Нижнего Новгорода для более детального освещения особенностей ведения бизнеса в Абхазии", – заявил заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварчия.

Как сообщалось ранее, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и хоким (глава) Бухары Жамол Носиров подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами. Бухара стала 20-м городом-побратимом Нижнего Новгорода.

Напомним, в настоящее время у Нижнего Новгорода 21 город-побратим и пять городов-партнеров по всему миру.