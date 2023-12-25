Семья из 28 человек проживала в сгоревшем частном доме на улице Гужевой Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Семья из 28 человек проживала в сгоревшем частном доме на улице Гужевой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, сообщение о пожаре в доме №2 по улице Гужевой поступило сегодня в 07:24. Огнем было охвачено 200 кв. м домовладения.

Пожар был локализован в 08:30. В результате происшествия погибли 2 ребенка: 4 и 5 лет.

В доме проживала семья из 28 человек, 18 из которых - дети.

В настоящее время устанавливается причина пожара. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 109 ч. 3 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).