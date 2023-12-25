Трое охранников пострадали во время сноса незаконных конструкций в центре Нижнего Новгорода

Три человека пострадали от распыления неизвестного вещества на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, пострадавшие являются сотрудниками частного охранного предприятия, которое обеспечивает охрану территории, где осуществляется снос незаконных строений.
Отмечается, что трое охранников были доставлены в медучреждение с ожогами глаз, в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, что рабочие приступили к сносу незаконных конструкций на Гребном канале Нижнего Новгорода 17 января.
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