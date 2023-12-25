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Общество

Субсидию могут выделить на разработку проекта путепровода у станции "Петряевка"

19 января 2024 12:10  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Субсидию могут выделить на разработку проекта путепровода у станции "Петряевка". Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на первого заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода  Вадима Нанаева.

Согласно информации, сейчас для получения средств из регионального бюджета МКУ "ГУММиД" готовит пакет документов. 

После формирования пакета документов и расчета стоимости разработки проекта в министерство транспорта будет направлено обращение о заключении соглашения по предоставлению субсидии.

Также администрация Нижнего Новгорода обратилась к РЖД по поводу ремонта переезда в районе ж/д станции "Петряевка", на котором часто образуются пробки из-за интенсивного движения поездов. Как сообщили в компании, после ввода нового графика движения поездов на 2023−2024 годы размеры движения на зимний период были в разы уменьшены, что сократило временные промежутки закрытия переезда.

В адрес начальника ГЖД мэрия также направила обращение по вопросу своевременного ремонта железнодорожного переезда по проспекту Молодежному в районе железнодорожной станции "Петряевка". На данный момент ответ по этому вопросу не поступил.

Ранее сообщалось, что мост в районе станции "Петряевка" возведут только при строительстве ВСМ.

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Теги:
Мосты Строительство
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