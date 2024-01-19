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Культура и отдых

День студента в Нижнем Новгороде отпразднуют на 10 площадках

24 января 2024 12:10  [112] Культура и отдых

Фото: Андрей Сидоров

Министерство молодежной политики Нижегородской области опубликовало программу мероприятий ко Дню студента, который будет праздноваться 25 января.

Так, с 11:00 до 15:00 в спортивной деревне "Новинки" студентам предоставят 25% скидку на ски-пассы. Также будут организованы развлекательная программа, бесплатный трансфер от МЦ "Высота".

С 11:00 до 14:45 студенты смогут бесплатно посетить площадку "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород". Здесь также выступят диджеи Школы Креативных Индустрий "Высота", пройдут различные розыгрыши.

В Горадроме с 15:00 до 20:00 будет организован лайн-ап от команды Jungle Fever, а с 17:00 до 21:00 пройдет бесплатное катание на скейтах.

Также DJ-сеты можно будет послушать в Salut Burgers и центре культуры "Рекорд".

В 17:00 в центре культуры "Рекорд" пройдет мастер-класс по кастомизации от художницы Натальи Корец. В 16:00 в кафе "Хоппинг: Юность", "Пивзавод" и "Розас" пройдет научно-популярный лекторий "Теория всего". Посетителям расскажут о химии, аэродинамике и астрономии.

В 20:00 в Планетарии 1 в парке "Швейцария" состоится бесплатный концерт "Теория струн", а с 12:00 до 21:00 в МЦ "Высота" пройдет празднование дня рождения молодежного центра.

С подробностями можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что выставка "Соседи" в нижегородских "Заповедных кварталах" будет работать до 1 февраля.

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