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Общество

Проект "В контакте с молодежью" запустили в Нижнем Новгороде

25 января 2024 17:51  [76] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал старт проекту "В контакте с молодежью", цель которого – прямое общение мэра и других представителей администрации со студентами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, первая встреча, прошедшая в ННГУ, собрала около 150 студентов.

"Хотелось бы почаще встречаться с молодежью в формате "вопрос-ответ". Уверен, нам есть, о чем поговорить. Я хочу пожелать студентам: следовать своим целям, не отступать, выполнять все, что было задумано, и обязательно с оптимизмом. Именно молодые люди будут формировать образ страны в ближайшем будущем", - отметил Юрий Шалабаев.

В ходе встречи глава Нижнего Новгорода призвал студентов участвовать в конкурсе на получение именных стипендий, а также напомнил, что для поддержки молодежных инициатив созданы грантовые проекты "Молодой Нижний" и "СВЕТИ".

Студенты рассказали мэру о своих проектах. Например, Илья Гузанов представил идею настольной игры "Нижний Новгород - играй и узнавай", посвященной интересным фактам о городе и его географии. 

Также студенты из Сирии предложили свои проекты по интеграции иностранцев в нижегородское общество. 

Напомним, сейчас идет прием заявок на соискание стипендии главы Нижнего Новгорода.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Студенты
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